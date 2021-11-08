Жителям Коми на заметку: срок действия QR-кода о вакцинации сократили до шести месяцев

В Минздраве сократили срок действия QR-кодов Фото: Архив "КП"

В Коми перестает действовать сертификат о вакцинации, выданный на год.Информация об этом появилась на портале «Госуслуг». Ранее в федеральном Минздраве обсуждалось значительное сокращение срока действия сертификатов - с года до шести месяцев.

С сегодняшнего дня на «Госуслугах» произошли обновления: код, полученный более шести месяцев назад, теперь не активируется. Это значит, что жителям республики предстоит пройти ревакцинацию.

Сам вид сертификата также поменялся. В обновленном документе указаны личные данные гражданина, информация о прививке и (или) перенесенном заболевании, данные о медицинских противопоказаниях. Также в документе, как и раньше, есть QR-код - он размещается на первой странице в верхнем левом углу.

Уточняется, что ранее полученные сертификаты о прививке будут переоформлены автоматически. Они будут действовать до 1 марта 2022 года.

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