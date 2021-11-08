Как будут проверять QR-код в общественных местах в Коми с 8 ноября 2021 года

Разъяснения оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

С сегодняшнего дня, 8 ноября, в Коми начинает действовать расширенная система проверка QR-кодов в общественных местах. Если раньше их наличие требовалось лишь на спортивных и культурно-массовых мероприятиях, то теперь они нужны практически везде. Власти Коми разъяснили, кто и как будет проверять наличие факта о вакцинации.

Так, QR-код, справку об отрицательном ПЦР-тесте, а также о перенесенном заболевании будет проверять сотрудник организации, доступ в которую будет осуществляться по системе QR-кодов. Паспорт при этом у вас никто спрашивать не должен, рассказали в пресс-службе главы Коми.

Также многие жители Коми задаются вопрос, что делать, если доступа к Госуслугам нет, а в МФЦ не пустят без кода. Отвечаем: на сегодняшний день в МФЦ нет системы проверки QR-кодов, туда можно попасть беспрепятственно.

Если же у вас нет смартфона или доступа к порталу госуслуг, то можно обратиться в МФЦ, где окажут содействие в получении QR-кода. QR-код действителен в том числе на бумажном носителе.

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