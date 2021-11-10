В Коми обещают скользкие дороги и холода до -23 градусов

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На дорогах Коми местами ляжет гололедица, прогнозируют синоптики в среду. Такая ситуация сложится в основном на юге, где отложится лед и изморозь.

Снег пока что прекратит свое нашествие, небольшие осадки пройдут лишь ночью. Прогулку до работы жителям республики может омрачить переменный ветер, который, хоть и будет умеренным, но может ускориться до 14 метров в секунду.

Ночная температура на севере будет на уровне -10, -15 градусов с вероятным снижением до -23. На юге ночь будет немного теплее: -6, -11 градусов. Днем термометры покажут -4, -0, но северо-восточная часть станет холоднее – примерно -12, -17.

Погода в Сыктывкаре же будет спокойнее: без снега со средней скоростью северного ветра 5-10 метров в секунду. Температурный минус будет несущественным: -4, -6 днем и -6, -8 ночью.

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