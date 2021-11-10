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Здоровье10 ноября 2021 11:45

За минувшие сутки выявлено 390 зараженных коронавирусом жителей Коми

В Коми от COVID-19 скончалось 13 пациентов
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Коми обновились все основные показатели, отражающие эпидобстановку в регионе. Согласно данным, опубликованным федеральным оперативным штабом, число инфицированных COVID-19 в республике достигло 82 902 человека.

Отмечается, что суточный прирост заражённых составил 390 пациентов. За все время пандемии было зарегистрировано 2 056 летальных исходов, 13 из них были зафиксированы за минувшие сутки.

Однако выздоровевших все же больше. Так, за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 133 человека, за весь период данный показатель достиг значения 70 350.

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