Где пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа без записи в городах Коми

Фото: архив КП.

Минздрав собрал адреса всех пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа в крупных городах Республики Коми. Здесь можно привиться без предварительной записи в порядке живой очереди.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также надо будет заполнить анкету и добровольное согласие на прививку. Ведомство уточняет, что в пунктах вакцинации по записи необходимо звонить в call-центр поликлиники или обращаться лично.

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Пункты вакцинации от ковида и гриппа без записи в городах Коми.

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