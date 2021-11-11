В Коми придут сильные ветра и метель

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В четверг в Коми завоют метели, прогнозируют республиканские метеорологи. Такая погода придет из-за сильного южного ветра, который периодически будет разгоняться до 15-18 метров в секунду.

По всему региону будет падать снег, местами даже мокрый. Отдельные районы окажутся под умеренным снегопадом, в то время как остальная часть республики будет довольствоваться небольшими осадками. Путь пешеходов и автомобилистов может осложниться гололедом и изморозью.

Температура ненадолго вернется в плюс: днем будет +1, -4 (в северо-восточных районах -5, -10), ночью -2, -7, а при ясном небе -15. В Сыктывкаре ожидают следующий температурный режим: 0, -2 днем, -3, -5 ночью. Метелей и сильного ветра в столице Коми не будет, только выпадет снег, который днем будет скорее мокрым.

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