«Такая счастливая была»: в Коми от рук собственного мужа погибла 35-летняя Юлия Р.

Фото из личного архива погибшей

В Воркуте 27-летний Петр Р. убил свою жену Юлию, забив ее до смерти. Причина до боли банальна - ревность.

Трагедия развернулась в конце октября. Семейная пара проводила вечер вдвоем: выпивали и смотрели телевизор. В какой-то момент Петр решил высказать претензии своей супруге, заявив, что он не доверяет ей и сомневается в ее верности. Между супругами разразился конфликт, в ходе которого мужчина перешел от слов к делу, начав жестко избивать Юлию ногами и руками. Женщина умерла до приезда медиков.

Смерть Юлии стала настоящим шоком для всех, а узнав, кто является убийцей, друзья и близкие пришли в недоумение: «Как же так, ведь со стороны Юлия и Петр казались счастливыми». Незадолго до гибели пара ездила в короткий отпуск.

- Она рассказывала, как съездили с мужем на озеро, столько впечатлений. Это, говорит, подарок он для меня сделал. Такая счастливая была, - вспоминает одна из клиенток Юлии: женщина работала парикмахером.

Женщину похоронили в прошлый четверг. Ей было всего 35.

- Подозреваемый задержан, он заключен под стражу, - прокомментировали ход дела в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

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