В Коми 27-летний мужчина до смерти забил свою 35-летнюю жену

Житель Воркуты подозревается в избиении до смерти жены Фото: Архив "КП"

В Коми развернулась очередная кровавая драма. На этот раз трагедия случилась в одной из квартир Воркуты, где был обнаружен труп 35-летней женщины. Как сообщает СУ СК России по Коми, умерла воркутинка от рук собственного мужа.

Прибывшие на место медики после осмотра заключили: женщина погибла от множественных тяжелых травм, а смерть носит насильственный характер. Выяснилось, что воркутинку убил ее 27-летний муж. По его словам, между ними возникла ссора из-за ревности, в ходе которой он забил свою супругу до смерти. Он добавил, что они оба были пьяны в этот день.

- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали ход дела в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

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