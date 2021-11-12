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Общество12 ноября 2021 7:15

Коми завладеет снежная теплая погода

Максимальное понижение температуры составит -14 градусов
Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

По всей Коми сутки пройдут в снегопадах, сообщают местные синоптики. По-настоящему сильный снег будет ночью, особенно это актуально будет для районов на юге республики и Сыктывкара.

Днем снегопад стихнет и установится облачная погода, ветер и метели тоже поутихнут. Все 24 часа температура в регионе будет колебаться от -4 до +1 градуса.

Исключение составит восток, где с наступлением темноты температура снизится до -4, -9, и крайний северо-восток, на котором сутки пройдут при более низких температурах: -9, -14. В Сыктывкаре же термометры покажут 0, -2 градуса.

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