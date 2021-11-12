В Коми число зараженных COVID-19 увеличилось на 388 случаев

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми

В Коми продолжает расти число заражённых коронавирусом. Согласно данным, республика сейчас находится на плато заболеваемости.

Как сообщает федеральный оперштаб, в Коми за все время пандемии лабораторно было подтверждено 83 677 случаев инфицирования ковидом. Суточный прирост составил 388 человек.

Отмечается, что 2 086 случаев закончились смертью пациентов. За минувшие сутки показатель вырос на семь летальных исходов.

Из более 83 тысяч заболевших 70 697 удалось побороть болезнь. За последние 24 часа из больниц было выписано 120 пациентов.

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