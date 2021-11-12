Власти Коми разъясняют, в каких случаях можно обойтись без QR-кода

Фото: архив КП.

Власти Коми отвечают на вопросы жителей Коми и разъясняют нюансы применения QR-кодов в некоторых случаях.

В частности, многих интересует следующий вопрос: почему для посещения фитнес-центров или занятий в спортзалах необходим QR-код? Потому что это общемировая практика. Ограничения вводятся для того, чтобы оградить не болевших или не защищенных вакциной граждан от рисков. Однако есть нюанс: родитель, у которого нет QR-кода, может приводить своего ребенка на тренировки, но без личного присутствия мамы-папы в спортивном зале.

КСТАТИ

Где можно получить QR-код о вакцинации, если нет аккаунта на Госуслугах? Ответ однозначный: в МФЦ. Здесь помогут зарегистрироваться на портале, достать код и распечатают на бумажном носителе. Этот документ с QR-кодом можно будет предъявлять по месту требования.

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