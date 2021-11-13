Холодный воздух с Северного Ледовитого океана принесет в Коми морозы

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В Коми придут настоящие северные морозы. Прогноз предоставили синоптики республиканского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют заметное усиление морозов на предстоящей рабочей неделе с 15 по 19 ноября. Уточняется, что в начале недели холодный воздух будет идти со стороны Северного Ледовитого океана, что приведет к заметному усилению морозов, особенно похолодание почувствуют жители северо-востока республики.

- Со вторника прогнозируется -18...25С, на крайнем северо-востоке до -30С, местами возможно и ниже, - рассказывают метеорологи. - На северо-западе и в южных районах в течение среды похолодает до -8...-15 С.

В целом погода в Коми будет неустойчивой, контрастной по всей территории региона, с температурными «качелями». До конца рабочей недели морозы удержатся лишь в Заполярье. Уже в четверг в республика попадет под влияние нового циклона, который принесет обильные снегопады, пронизывающие ветра, метели и потепление, предположительно до -1...-6С.

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