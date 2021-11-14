Гололед в тумане: какие сюрпризы подготовила нам погода в Коми

Фото: архив КП.

В Республику Коми пришла зима. Настоящая - со снегопадами и северными ветрами. Синоптики регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представили прогноз на 14 ноября.

Как прогнозируют метеорологи, в регионе ожидается облачность с прояснениями. По ночам по всех муниципалитетах, а днем в северных и отдельных южных районах будет падать небольшой снег. Будьте осторожны - синоптики предупреждают, местами гололед. И даже туман.

- Ветер ночью северо-западный, западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 м/с, на севере днем 7-12 м/с, - уточняют метеорологи. Температура ночью и днем -6...-11, ночью при прояснении -16...-21°С

В столице республике Сыктывкаре облачно с прояснениями. Ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью -12...-14 днем -6...-8°С.

Между тем, на следующей неделе синоптики прогнозируют морозы в Коми.

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