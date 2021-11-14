В Коми за последние сутки коронавирус подтвердился у 385 жителей

Фото: архив КП.

Оперштаб обнародовал свежие данные о заболеваемости COVID-19 в стране и регионах.

14 ноября 2021 года ситуация следующая: в России 38 823 подтвержденных случая COVID-19, в Республике Коми 385 новых зараженных. С начала пандемии в республике 84 453 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Победили вирус 70 953 пациента, за последние сутки неподтвержденный тест на коронавирус получили 74 пациента.

Скончались от инфекции уже 2 101 пациентов, за последние сутки от инфекции скончался один человек.

Напомним, что жители Коми могут испытать удачу. Сегодня, 14 ноября, в нашей стране стартовал очередной этап розыгрыша по сотне тысяч рублей тысяче привитых от коронавируса. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

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