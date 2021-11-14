Жители Коми могут проверить свою удачу в новом этапе розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19

Фото: архив КП.

Жители Коми могут испытать удачу. Сегодня, 14 ноября, в нашей стране стартовал очередной этап розыгрыша по сотне тысяч рублей тысяче привитых от коронавируса. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Алгоритм следующий: тысячу победителей определит компьютер путем случайной выборки. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Розыгрыш проводится среди граждан старше 18 лет, которые прошли оба этапа вакцинации до лотереи.

Результаты розыгрыша можно узнать на сайте госуслуг. Также победителям придет push-уведомление. Свои деньги можно будет получить в течение полугода после определения победителей.

Напомним, что премьер-министр Мишустин подписал постановление о продлении срока розыгрыша денежных призов среди прививших от коронавирусной инфекции россиян до 31 декабря.

Также сообщаем, что по ситуации на 13 ноября 2021 года в России 39 256 подтвержденных случаев COVID-19, в Коми 391 новый зараженный. Скончались от инфекции в регионе уже 2 100 пациентов.

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