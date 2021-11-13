За всю пандемию COVID-19 в Коми от вируса скончались 2100 человек

Фото: архив КП.

Оперштаб обнародовал свежие данные о заболеваемости коронавирусом в стране. По ситуации на 13 ноября 2021 года в России 39 256 подтвержденных случаев COVID-19, в Коми 391 новый зараженный.

С начала пандемии в республике 84 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 2 100 пациентов, не пережили эту ночь 14 человек.

Выздоровели от вируса 70 879 человек, за последние сутки неподтвержденный тест на коронавирус получили 182 пациента.

Напомним, что с 15 ноября в Коми возобновится работа частных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования. Доступ будет разрешен для работников и посетителей.

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