В Коми работа учреждений допобразования возобновится с 15 ноября

Фото: архив КП.

С понедельника, 15 ноября, в Коми возобновится работа частных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования, сообщает пресс-служба главы Коми.

В пресс-релизе уточняется, что доступ в здания республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования будет разрешен для работников и посетителей.

Ранее сообщалось, что родитель, у которого нет QR-кода, может приводить своего ребенка на тренировки и занятия, но без личного присутствия мамы-папы в спортивном зале или других помещениях.

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