В Коми будет по-зимнему снежно и скользко

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Начало новой недели ознаменуется в Коми уже привычными снегопадами и гололедом. Если днем снега будет немного, то к ночи в отдельных районах осадки значительно усилятся.

Синоптики республики обещают умеренный ветер с запада и гололед с изморозью на дорогах. Круглые сутки температура станет держаться на -6, -11 градусах, но при ясной погоде может и резко снизиться до -13, -18.

Сыктывкар накроет снежными облаками, хотя сам снегопад окажется несильной интенсивности. Ветер подует с северо-запада, а температура будет незначительно разниться в зависимости от времени суток: -6, -8 днем и -7, -9 ночью.

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