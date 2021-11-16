В Коми возвращается похолодание до -20 градусов

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На севере Коми становится холоднее: региональные метеорологи спрогнозировали снижение температуры до -15, -20 градусов. Такая погода ожидается в ближайшие сутки в северо-восточных районах. Немного холоднее будет и на севере: -8, -13, тогда как по всей остальной республике ночная температура окажется в районе -6, -11 градусов, а днем и вовсе поднимется до 0, -5.

Такие показания термометров будут сопровождаться легким снегом, который в отдельных местностях дойдет до умеренного, и гололедом. Западный ветер будет, хоть и умеренный, но с порывами до 14 метров в секунду, а это уже может привести к метели.

Метели задуют и в Сыктывкаре, где все сутки будет снегопад и переменчивый ветер. Днем будет достаточно тепло, -1, -3 градуса, а ночью подморозит: -7, -9.

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