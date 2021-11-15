В Сыктывкаре ограничили выход и выезд на лед

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В Сыктывкаре ограничен выход и выезд на лед, сообщает мэрия города. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности населения в период ледостава с 12 ноября до полного прочного формирования ледовой поверхности и открытия санкционированных ледовых пеших и автомобильных переправ.

В связи с этим на водных объектах муниципалитета будут установлены знаки безопасности:

- Левый берег реки Сысола в районе Кировского парка по ул. Горького («Переход по льду запрещен» и «Переезд по льду запрещен»);

- Левый берег реки Сысола в районе улицы Пушкина («Переход по льду запрещен»);

- Правый берег реки Сысола в местечке Заречье в районе улицы Перевозной(«Переход по льду запрещен»);

- Левый берег реки Вычегда в местечке Алешино («Переезд по льду запрещен» и «Переход по льду запрещен»);

- Правый берег реки Вычегда в поселок Седкыркещ («Переезд по льду запрещен» и «Переход по льду запрещен»);

- Левый берег реки Вычегда в районе нефтебазы микрорайона Орбита («Переезд по льду запрещен» и «Переход по льду запрещен»);

- Правый берег реки Вычегда в поселке Трехозерка («Переезд по льду запрещен» и «Переход по льду запрещен»).

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