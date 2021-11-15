В Коми 1,5 тысяч семей получили поддержку на улучшение жилищных условий

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В 2021 году в Коми около 1,5 тысяч семей получили поддержку на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В этом году на улучшение жилищных условий планируют потратить около 90 миллионов рублей. За девять месяцев 1 201 семье оказали поддержку в виде компенсации на уплату процентов по кредитам на строительство жилья на сумму 41,8 миллиона рублей, 31 семья при рождении второго ребенка и последующих детей получила поддержку на строительство или приобретение жилья на сумму 20,4 млн рублей. Еще 20 семей получили компенсацию части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение на сумму 160 тысяч рублей и 6 молодых семей – в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита или целевого займа на сумму 3,3 миллиона рублей. В 2022-2024 годах поддержку окажут 1302 семьям. Объем финансирования составит около 64,5 миллиона рублей в год.

Кроме того, жители Коми могут получить выплаты на строительство или покупку жилья. В 2021 году на указанные выделили 19,4 миллиона рублей на выплаты восьми семьям инвалидов и ветеранов боевых действий». Кроме того, 20 миллионов получили четыре семьи, имеющие девять и более детей.

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