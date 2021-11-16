Владимир Уйба разъяснил ситуацию с надбавками после исключения Коми из территорий Крайнего Севера

Деньги людей останутся при них Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба выступил с обращением, в котором четко разъяснил ситуацию, в которой оказались жители Коми после новости о подписании документа, по которому Коми больше не будет относиться к районам Крайнего Севера. Спойлер: он пообещал, что на выплатах и надбавках это не отразится.

Напомним, согласно указу Владимира Путина документ, подписанный Борисом Ельциным, считается недействительным. Речь идет об указе от 1992 года, по которому несколько регионов, в том числе Коми, не будут относиться к районам Крайнего Севера.

Владимир Уйба объяснил, что новый указ, который вступит в силу уже в начале следующего года, лишь делает актуальной все нормативно-правовые акты, которые изменились за почти 30 лет. Допустим, Коми АССР уже не существует, а по прежним документам она все еще есть.

Однако вдогонку новому указу будет выпущено постановление правительства РФ, по которому статус района Крайнего Севера будет все еще закреплен за Коми. Проще говоря, для жителей в плане надбавок и коэффициентов ничего не изменится.

«Мне говорят: так ты по-русски скажи, - вот я по-русски и говорю. Северный и районный [коэффициенты] останутся, будут выплачиваться так же, как и раньше. Поэтому ждем постановления правительства РФ, где будут поставлены окончательные точки именно в части нормативного статуса районов и местностей Крайнего Севера», - подытожил Владимир Уйба.

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