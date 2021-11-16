«Он был добрым и покладистым»: в Коми от удара током умер 17-летний подросток

Фото из личного архива погибшего Фото: Архив "КП"

В Емве весной этого года трагически погиб 17-летний Дмитрий. Подросток собирал металлолом на одном из заброшенных участках города. В какой-то момент он споткнулся об землю и при падении схватился рукой за неизолированные провода электропередач. Юноша погиб практически мгновенно.

Трагическим случаем заинтересовался региональный Следком. В ходе расследования выяснилось, что главный энергетик энергомеханической группы ФКУ КП-51 халатно относился к своим прямым обязанностям. По данным следствия, мужчина знал, что на участке, где погиб подросток, есть неисправности, однако он предпочел бездействовать.

- Обвиняемый не проводил осмотры, профилактические измерения, испытания на объекте ЛЭП, его техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, не предпринял меры к установлению постоянных плакатов и знаков безопасности, не обеспечил наличие запорных устройств, не принял мер к демонтажу свисавшего провода под напряжением, - перечислили все проигнорированные действия в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Дмитрий был любимым сыном, хорошим другом и покладистым учеником. Смерть мальчика стала для горожан шоком, а его семья только-только оправляется от горя. По воспоминаниям учительницы Димы, подросток всегда был добр к окружающим и относился с уважением к педагогам.

- Мой выпускник был очень хорошим парнем: добрым, покладистым, исполнительным, беспроблемным. Не хочется верить, что мы уже никогда не увидим его, не порадуемся его успехам. Светлая память тебе, Дима, - говорит она.

Добавим, что в ходе следствия обвиняемый частично признал вину по предъявленному обвинению. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.

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