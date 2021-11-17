В Коми крепчают морозы

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К середине недели в Коми начинают усиливаться морозы. Пока что холода будут только ночью: синоптики считают, что в ясную погоду температура спустится до -19, -24 градусов. Однако из-за снежных облаков в республике пока что будет немного теплее.

Метеорологи дают прогноз на -12, 17 градусов по всему региону в любое время суток. Однако крайний северо-восток подморозит (-16, -21 градус днем), а юг, наоборот, окажется теплее (-6, -11 градусов).

Все это великолепие припорошит небольшим снегом и закрепит изморозью и гололедом. Немного снега выпадет и в Сыктывкаре, где температура снизится до -14, -16 градусов.

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