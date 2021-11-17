В Коми жертвами коронавируса стали еще 13 человек

Федеральный оперштаб озвучил новые данные Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки коронавирус подтвердили у еще 369 человек. Всего за период пандемии в республике было выявлено 85 580 фактов заболевания COVID-19. Соответствующие данные представлены оперативным штабом России по состоянию на 17 ноября. Также за сутки было выписано по выздоровлению 157 пациентов, всего вылечилось71 276 пациентов за период пандемии.

Отмечается, что за последние 24 часа число жертв коронавируса увеличилось на 13 человек. Всего в регионе скончались из-за болезни 2 137 пациентов.

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