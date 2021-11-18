В Коми ударят морозы до -33 градусов

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Метеорологи Коми обещают серьезное понижение температуры: если днем холода будут еще приемлемыми, то ночью ударят сильные морозы. В частности, самой низкой температурной отметкой станет -33 градуса.

Днем юго-западные районы будут относительно теплыми: там днем ожидают -2, -7 градусов. Для северо-восточной части республики характерно понижение до -11, -16, крайний северо-восток и вовсе подморозит до -21, -26. В остальной части региона в светлое время суток прогнозируют -8, -13 градусов.

Однако ночью температура упадет сразу до -17, -22 градусов, а при ясном небе – до -23, -28. Северо-восточные районы снова бьют все рекорды: там похолодает вплоть до -28, -33 градусов. Вдобавок ко всему на Коми опустится туман и вновь отложится гололед. В Сыктывкаре и окрестностях выпадет немного снега, а температурный режим составит -5, -7 днем и -20, -22 градуса ночью.

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