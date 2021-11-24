В Коми установлен рекорд по суточной смертности от коронавируса

В Коми выросло число инфицированных ковидом Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает расти число инфицированных коронавирусом. Согласно обновленным данным, в республике насчитывается 80 080 фактов заражения ковидом. Суточный прирост составил 342 новых случая.

Отмечается, что большинство зараженных побороли болезнь и успешно выписали из больниц. Так, за все время пандемии выздоровели 72 203 пациента, за сутки этот показатель вырос на 189.

Обновились данные, отражающие и смертность. Согласно цифрам, предоставленным оперативным штабом, минувшую ночь не пережили еще 26 человек, что является рекордом за долгое время. За весь период было официально подтверждено 2 243 летальных исхода в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

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