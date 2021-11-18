В Коми за сутки число смертей от коронвируса выросло на 23 случая

В Коми продолжает расти число инфицированных COVID-19 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб продолжает следить за развитием эпидобстановки в регионах страны. Так, в Коми число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 368 человек. Общее количество инфицированных достигло отметки в 85 948.

Из них 71 472 успешно побороли болезнь. Суточный прирост выздоровевших пациентов составил 196 человек.

Минувшую ночь не пережили еще 23 пациента. Всего было зарегистрировано 2 160 летальных исходов в результате осложнений, вызванных вирусом.

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