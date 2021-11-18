В Коми увеличивается количество занятых ковид-коек тяжелыми пациентами

Койки для больных ковидом в Коми освобождаются Фото: Архив "КП"

В Коми с каждым днем увеличивается количество выздоровевших пациентов, а также уменьшается число тех, кому нужна госпитализация. Однако койки в реанимации заполняются быстрее. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба.

По его словам, в региональных больницах по-прежнему развернуто 2 712 ковидных коек, из них 1 777 заняты.

- Сейчас достаточно плотно заняты койки в реанимации, интенсивной терапии. В связи с этим мы продолжаем потреблять большое количество кислорода, - рассказал руководитель Коми.

Глава отметил, что перед властями сейчас стоит важная задача - обеспечить пациентов кислородом, так как заболевший ковидом человек на ИВЛ без него не может обходиться.

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