Работодателям Коми рекомендовали оплатить два выходных вакцинированным от коронавируса

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В Коми, как и в других регионах, вводится новая норма, по которой после вакцинации от коронавируса человек может взять два выходных дня. В течение этого срока чаще всего и наблюдаются «побочки» от прививки.
Основанием для такого новшества стали результаты совещания президента Владимира Путина с кабмином. После встречи глава государства подписал соответствующий документ, который направили в регионы.
Работодатели должны как минимум ознакомиться с новой нормой. Регулировать предоставление выходных будут на основании соответствующего письма от Минтруда РФ.
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