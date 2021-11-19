Снег и морозы обоснуются в Коми в пятницу

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В Коми пока что остается нестабильная погода. Если в одном районе потеплеет до нуля, то в окрестностях Воркуты, например, ожидаются морозы до -34 градусов. Температурные перепады сильно скажутся на погоде: метеорологи региона ожидают и морось, и снег, и метель.

Обо всем по порядку: в центре и на севере республики сутки будет идти снегопад, порой сильный. В темное время суток Коми окутает туман, а на дороги вновь ляжет изморозь с гололедом. Умеренный ветер подует с юга, но порой он будет разгоняться до 14 метров в секунду и вызывать метель. Температурные перепады будут зависеть от района: по всей республике ожидается -9, -14 градусов ночью, но почти все южные районы окажутся теплее (-2, -7 градусов), а крайний юго-восток и северо-восток подморозит до -15, -20 градусов. В ясную погоду температура будет опускаться до -26, а днем подниматься до 0, -5 градусов, исключая северо-восточные районы, где будет стабильно -6, -11.

Заметно отличится погодный режим в Воркутинском районе: из негативных проявлений погоды в Коми здесь останется только туман, ни метелей, ни снега не будет. Однако вместо всего этого ударят холода до -17, -22 днем и -29, -34 ночью.

Зато в Сыктывкаре будет и снег, и моросящий дождик, и гололед, и порывистый южный ветер. Ночью в столице ожидают -4, -6 градусов, а днем -1, -3.

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