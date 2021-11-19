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Здоровье19 ноября 2021 8:19

В Коми число инфицированных COVID-19 превысило 86 тысяч человек

Вирус унес жизни еще 20 пациентов
Источник:kp.ru
В Коми озвучили новые данные по коронавирусу

В Коми озвучили новые данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

В Коми подтвердили более 86 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперштаба. Суточный прирост заболевших составил 365 пациентов.

С момента начала пандемии в республике было зарегистрировано 86 313 фактов инфицирования. За это время удалось вылечить 71 653 человека, 181 – за последние сутки.

Также было зарегистрировано еще 20 летальных исходов болезни, общее количество погибших составило 2 180 человек.

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