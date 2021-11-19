В Коми умерла 32-летняя женщина с симптомами COVID-19

В Усинске умерла молодая девушка Фото: Архив "КП"

В Усинске на больничной койке скончалась 32-летняя женщина. По данным Усинской центральной районной больницы, пациентка страдала тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые коронавирус только усугубил.

Кроме ковида у усинки было диагностирована патология сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Отмечается, что заболевания носили хронический характер.

Всего в Усинске заполнено 68% коечного фонда. Сейчас состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, 29 человек находятся на кислородной поддержке, а трое - на ИВЛ.

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