В Коми прогнозируется метель и сильный гололед

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В субботу, 20 ноября, в Коми ожидается ухудшение погоды. По данным республиканских синоптиков, регион накроет метель, снегопад, а также ожидается сильный гололед. Особенно сильные гололедно-изморозевые отложения будут в течение дня в южных районах Коми.

- В субботу ожидается ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метель, - сообщили в ЦГМС по Коми.

Столбик термометра в течение суток покажет -2...-7 градуса, а вот на северо-востоке ночью будет холоднее: температура опустится до -8...-13. На крайнем северо-востоке столбик термометра опустится еще ниже - ночью и днем -12...-17 градусов.

Автовладельцев и жителей Коми предупреждают также о гололеде и просят быть осторожными.

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