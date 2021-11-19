В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного гололеда

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В Коми вновь разыграется непогода. В южных районах республики прогнозируется сильный гололед. Об этом сообщает МЧС по республике со ссылкой на региональных метеорологов.

В частности, гололедно-изморозевые отложения, местами сильные, интенсивностью 10-15 мм, местами 35 мм и более, ожидаются в Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, районах, а также в Сыктывкаре и Ухте, Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском, Койгородском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сосногорском районах. Жителей этих муниципалитетов просят проявить осторожность и соблюдать меры безопасности на дорогах.

Отмечается, что ухудшение погоды начнется сегодня, 19 ноября, и продлится до завтрашнего утра.

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