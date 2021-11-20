«Мать потеряла второго сына»: в Коми ушел под лед 27-летний отец двоих детей

Фото из личного архива Павла Е.

Для семьи 27-летнего Павла Е. 16 ноября стало поистине черным днем: мужчина выехал на снегоходе домой в село Ёрмица из поселка Новый бор и ушел под лед. Его тело до сих пор не могут найти.

По словам спасателей, в том месте, где предположительно утонул Павел, глубина реки на месте полыньи составляет 2 м, а течение среднее. Сейчас мчсники пытаются отыскать пропавшего мужчину, но нашли лишь снегоход.

Ранний уход Павла стал настоящим ударом для его семьи. Жена мужчины Дина осталась с двумя маленькими детьми на руках, младшей дочке только-только исполнится три месяца в начале декабря. Павел души не чаял в своих детях, очень любил сына и ждал появления дочери.

Как стало известно «КП-Коми», для родных мужчины - это вторая ужасная трагедия: мама Павла уже теряла 10 лет назад своего старшенького. По роковому совпадению брат Павла тоже утонул, его тело так и не нашли.

Сам Павел работал пожарным в районе. Отличался легким и позитивным мышлением, его многие вспоминают как улыбчивого и веселого человека, готового помочь. Близкие надеются, что Павла найдут, чтобы предать его земле и проститься с ним.

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