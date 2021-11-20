«Всегда счастья!»: об удивительных людях в жизни видного общественного деятеля Коми Валентины Жиделевой

Валентина Жиделева, Валентин Гафт, Алексей Моисеенко. Фото: личный архив.

Еще в XIX веке по изящным улицам небольшого немецкого городка Баден-Баден, приютившегося в долине Северного Шварцвальда, неторопливо гуляли великие русские: Гоголь, Толстой и Достоевский. Но именно в таких европейских закоулках, пропитанных свежестью и очарованием, случаются самые неожиданные встречи. Подобная произошла в жизни видного общественного и политического деятеля Коми Валентины Жиделевой. Об этой встрече Валентине Васильевне особенно приятно вспоминать, ведь она привела к дружбе с удивительными людьми.

Просто привет

В Баден-Бадене супруги Валентина Жиделева и заслуженный артист России Алексей Моисеенко отдыхали в ноябре 2014 года. Там судьба преподнесла им неожиданный сюрприз – по тем же улочкам, что и они, прогуливался любимый актер многих поколений россиян Валентин Гафт.

– Привет! – просто подошел к нему Алексей Моисеенко.

– Привет, – дружелюбно отозвался артист.

– Я певец! – смело продолжил беседу наш земляк.

– Хороший? – засомневался Гафт.

Тут Моисеенко запел прямо на улице «Скажите, девушки, подружке вашей…». На неаполитанском! Это был словно кадр из старого итальянского кино. Именно эта история стала началом крепкой дружбы семьи Валентины и Алексея с Валентином Гафтом.

Валентин Гафт и Валентина Жиделева. Фото: личный архив.

Один праздник на троих

Их связала любовь к Высоцкому, интерес к Пушкину, воодушевление, неуемность и творческий огонь. Они обсуждали предназначение и путь, достижения и неудачи. Горячо и интересно спорили. Эти беседы многое открывали и многому учили. Гафт, приезжая в Сыктывкар, гостил у друзей, участвовал вместе с Алексеем Моисеенко в концертных программах, пригласил его выступить на своем творческом вечере. А однажды в Юрмале Валентина Жиделева и Валентин Гафт вместе отмечали день рождения – у обоих он 2 сентября.

С золотодобытчиком Вадимом Тумановым. Фото: личный архив.

По словам артиста и режиссера Саида Багова, близкого друга Гафта, мэтр был невероятно счастлив новому знакомству. Творческий гений Алексея Моисеенко и рациональный подход профессора, доктора экономических наук Валентины Жиделевой соединялись в единую гармонию. Гафт с удовольствием ввел их в свой близкий круг. Так они увиделись с худруком театра «Современник» Галиной Волчек и крепко подружились с золотодобытчиком Вадимом Тумановым, который в 80-х работал на территории республики.

Режиссеры Галина Волчек и ее сын Денис Евстигнеев. Фото: личный архив.

– Мы с мужем часто говорили о Высоцком, все больше и больше любя его слово. А в 1990-м Алексей написал песню его памяти «Кони красные». Эту песню он исполнил на творческом вечере Валентина Гафта. Песню услышал самый близкий друг Высоцкого Вадим Туманов, – вспоминает Валентина Васильевна. – После этого была наша встреча. Так все переплелось в этой жизни... Получается, что я, которая приобщилась к творчеству Высоцкого в свои 13-15 лет, в 60 получила возможность общаться с его друзьями. Это почти запредельно. Более того, в книге Михаила Ходанова появилось четыре маленьких зарисовки о характере Высоцкого и его отношении к людям, которые я с разрешения Туманова записала на видео и передала для публикации. Получается, что тоже приобщилась к популяризации творчества гения.

В подарок на 180-летие Национальной библиотеки Республики Коми от Вадима Туманова.

Вновь начать с мечты!

Общаясь с известными, Валентина Жиделева часто рассказывала о родной республике, показывала ее красоты, приглашала в гости, знакомила с академиками и врачами – переплетала с республикой жизни известных людей.

– Я знаю, куда мне обратиться по тому или иному вопросу, и многие проблемы могу решить одним телефонным звонком, – без ложной скромности говорит вице-спикер Госсовета Коми, доктор экономических наук и профессор Валентина Жиделева, обладающая опытом работы в высшей школе и огромным научным авторитетом.

В подарок на 180-летие Национальной библиотеки Республики Коми от Вадима Туманова.

На 180-летие Национальной библиотеки Коми Валентина Васильевна подарила храму книги автобиографический роман Вадима Туманова «Все потерять и вновь начать с мечты». По ее мнению, название книги символично для нашей республики. Передавая ее для читателей Коми, Вадим Туманов сделал дарственную надпись-пожелание: «Национальной библиотеке Республики Коми от Вадима Туманова. Всегда счастья!»

Так по жизни идет и Валентина Васильевна, направляя на благо региона все наработанные связи и бесконечно вкладывая личные качества и жизненный опыт. Как говорится, случайности не случаются.

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