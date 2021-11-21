В воскресенье в Коми до -16 градусов

Фото: архив КП

В воскресенье, 21 ноября, в Коми будет облачно с прояснениями, температура воздуха достигнет -16 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В южных районах Коми местами ожидается умеренный снег. Синоптики прогнозируют юго-восточный и восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит -8…-3 градуса, а при прояснениях -16…-11 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно, днем ожидается небольшой снег. В столице Коми ожидается юго-восточный и восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит -5…-3 градуса, на дорогах гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Роспотребнадзоре Коми опровергли миф о способности курения защитить от COVID-19