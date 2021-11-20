В Роспотребнадзоре Коми опровергли миф о способности курения защитить от COVID-19

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Курение сигарет не способно защитить от заражения коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре. По данным ведомства, этот миф стал популярным благодаря наблюдению о том, что среди зараженных COVID-19 было больше некурящих, чем курящих.

Так, согласно исследованиям китайских ученых, среди заболевших новым коронавирусом курящих людей оказалось 12,6%, ранее куривших – 1,9% а вот никогда не куривших – 85%. Также в пользу этого мифа приводилось статистика, опубликованная в Европейском журнале клинической иммунологии и аллергии, в которой сообщалось, что из 140 пациентов с COVID-19 из Китая всего двое оказались курильщиками.

Как рассказали в региональном ведомстве, данный миф поддерживается заинтересованными людьми, ведь слухи были пущены одновременно с исследованием (разработка одного из вариантов вакцины от COVID-19 ведется с использованием быстрорастущего табака), которое спонсирует табачная компания Philip Morris.

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