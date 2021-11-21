В Коми еще 358 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 21 ноября, в Коми зафиксировали 358 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зарегистрировали 87 037 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 46 пациентов. За весь период пандемии из больниц выписали 71 829 человек. За сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусом. Всего в Коми зафиксировали 2200 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали это заболевание.

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