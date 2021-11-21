В Коми назвали деревню, где нет коронавируса

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Назван населенный пункт в Ижемском районе, где нет больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Главный врач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова отметила, что в целом показатели по вакцинации от ковида в районе неплохие. В качестве примера медик привела деревню Большое Галово. Там всего 16 человек не сделали прививки от коронавируса. Остальные вакцинировались, и большинство уже повторно. Именно в этом населенном пункте ни очаговых, ни семейных вспышек заражения коронавирусом в этом году не отмечено.
В администрации отметили, что ход прививочной кампании от гриппа в районе оставляет желать лучшего. На сегодня вакцинировано всего 56% от плана в 10 200 человек.
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