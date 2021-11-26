В Сыктывкаре простились с трагически погибшей 18-летней мамой 2-летнего сына

Фото из личного архива Вероники В.

В Сыктывкаре похоронили 18-летнюю Веронику В., трагически погибшую в минувший понедельник. Тело девушки было обнаружено под окнами многоэтажки тремя горожанами, которые нашли мертвую сыктывкарку прямо у подъезда. Несмотря на то, что прохожие попытались помочь Веронике, спасти ее не удалось: девушка получила смертельные травмы после падения с большой высоты.

Следователи столицы Коми начали доследственную проверку по факту гибели юной горожанки, однако криминала в произошедшем не нашли. По данным источника, девушка сама решилась на крайний шаг из-за личных проблем.

У 18-летней Вероники остался двухлетний сын, который сейчас тяжело переживает отсутствие мамы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без тебя очень плохо»: в Коми скорбят по трагически погибшей 18-летней матери (подробности)