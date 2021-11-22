В Коми возвращается похолодание и гололед

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Новая неделя начнется в Коми со снижения температуры: термометры могут опуститься до -21 градуса по Цельсию. «Скрасят» холода новые отложения гололеда, которые присыпет небольшим снегом, который ночью усилится до умеренного.

Осадков местные метеорологи не ожидают только на северо-востоке. Умеренный ветер подует с севера, а температура за окном остановится на одной отметке на сутки: -5, -10 на юге и -8, -13 на севере. Обещанные -16, -21 будут только при отсутствии облаков.

В Сыктывкаре тоже пройдет снег – небольшой днем, умеренный ночью. Ветер тоже будет средней скорости, но уже переменный. Ночь и день в столице республики пройдут под температурой -6, -8 градусов.

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