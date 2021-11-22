В Коми выявлен 351 новый случай заражения COVID-19

В Коми озвучены новые данные Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки было выявлен 351 случай заражения коронавирусом. И общее число всех зарегистрированных за период пандемии фактов заболевания уже превысило новую отметку и составило 87 388 человек. Такие данные сообщили в федеральном оперштабе.

По оперативным данным на 22 ноября, из республиканских больниц выписано по выздоровлению 30 пациентов за сутки. Всего от коронавируса удалось излечиться 71 859 пациентам.

Также сообщается, что в Коми за сутки от коронавируса скончались трое пациентов. Всего было зафиксировано 2 203 факта смерти среди инфицированных.

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