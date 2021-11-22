Роспотребнадзор Коми рассказал о течении коронавируса у курильщиков

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Наблюдения врачей подтверждают теорию о том, что курильщики гораздо тяжелее переносят ковид, пишет Роспотребнадзор Коми. Этому способствуют сразу несколько факторов.

Самый очевидный – курение приводит к уменьшению объема легких и одышке, а это, в свою очередь, ведет к осложнению течения любой респираторной болезни. Коронавирус как раз поражает именно легкие, вызывая пневмонию.

Кроме того, курильщикам сложнее выявить первые признаки ковида, поскольку вирус проявляется через сухой кашель, который часто становится постоянным спутником курильщиков. Более того, по данным ВОЗ заболевшие коронавирусом курящие люди в сравнении с некурящими в 2,4 раза чаще попадают в реанимацию и в 1,4 раза чаще страдают от тяжелых форм болезни.

Помимо всего прочего, выше становится риск заражения через рот, то же самое относится к кальянам и «электронкам», хотя электронные сигареты вредят легким меньше.

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