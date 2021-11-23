В Коми усилится ветер и холода

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С каждым днем похолодание в Коми становится все более заметным: во вторник температура окажется еще ниже. Вдобавок к надвигающимся морозам синоптики региона обещают небольшие осадки и уже ставшие привычными гололедные отложения.

Ветер ожидается по большей части умеренный, но в крайней северо-восточной части республики он разгонится до 9-14 метров в секунду. В юго-западных районах будет чуть теплее, чем во всей остальной Коми: -7, -12 градусов. По большей части в регионе ждут температуру на уровне -11, -16 градусов с возможным похолоданием до -17, -22 ночью.

В Сыктывкаре тоже прогнозируют спокойный ветер и совсем немного снега. Все сутки температура будет держаться в районе -8, -10 градусов.

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