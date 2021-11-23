Число смертей от коронавируса в Коми увеличилось на 14 новых случаев

Актуальная статистика по коронавирусу в Коми на 23 ноября Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать рост зараженных коронавирусом. Согласно обновленным данным федерального оперштаба, в республике насчитывается 87 738 лабораторно подтвержденных случаев ковида, 350 из них были зарегистрированы за минувшие сутки.

Из общего число заболевших 72 014 удалось побороть инфекцию. Из больниц с выздоровлением за последние 24 часа было отпущено 155 человек.

К сожалению, показатель смертности продолжает расти. Минувшую ночь не смогли пережить еще 14 пациентов, за все время пандемии виру унес жизни 2 217 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Коми станет доступен «Спутник Лайт» для первичной вакцинации (подробности)