Жителям Коми станет доступен «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

Минздрав разрешил «Спутник Лайт» для первичной вакцинации Фото: архив "КП"

В России разрешили использовать препарат «Спутник Лайт» для первичной вакцинации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на обновленные временные рекомендаций федерального Минздрава.

С этого момента все зарегистрированные в стране вакцины могут применяться для всех видов вакцинации: первичной, ревакцинации, а также и для тех, кто не болел, и для тех, кто прививается уже после перенесенной инфекции.

Однако специалисты настаивают: двухкомпонентный препарат надежнее и лучше защищает от заражения, чем «Спутник Лайт», так как после обычного «Спутника» титр антител куда выше. Также по данным Центра Гамалеи, «Спутник V» эффективен на 70-75% от «дельта-штамма», который преобладает в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из более 300 тысяч вакцинированных заболели коронавирусом лишь 2,7% (подробности)