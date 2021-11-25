Похолодание до -24 градусов ожидается в Коми

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В четверг средняя температура в Коми станет ниже, чем в последние несколько дней. В частности, метеорологи региона ожидают холод до -19, -24 градусов с уточнением, что это произойдет только при отсутствии облаков. В остальное время температура будет более щадящей, хотя и чуть холоднее, чем за всю неделю: -8, -13 днем и -12, -17 ночью.

Синоптики также обещают снег, который днем в отдельных районах из небольшого перейдет в умеренный. Ветер ожидается с юга, он будет по большей части умеренным, хотя в северо-восточной части будет небольшое усиление максимум до 11 метров в секунду. Местами на тротуары и трассы вновь осядет гололед.

В Сыктывкаре осадки будут небольшими, а ветер умеренным. Здесь будет немного теплее: температура ночью составит -11, -13, а днем -8, -10 градусов.

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