Как будут проходить детские утренники в Коми из-за COVID-19

Мамы детей обратились к властям с просьбой Фото: Архив "КП"

Новогодние утренники в детских садах вновь пройдут без родителей. Об этом «КП-Коми» рассказали в Минобразования республики.

В ведомстве отметили, что никаких изменений в сторону смягчения антиковидных мер не планируется. Дошкольники также будут праздновать Новый год каждый в своей группе без присутствия на утреннике взрослых.

К слову, данное решение все чаще вызывает недовольство со стороны родителей. Так, в Воркуте мамы возмущены тем, что они пропускают важные события из жизни детей, которые также расстраиваются, не видя своих родителей на праздниках.

- Прошел в детсаду День матери... без мам. Ребенок в слезах: почему мамы не было на празднике? Родители и так контактируют между собой, может, стоит хотя бы по QR-кодами сделать вход на утренники, - задаются вопросом мамы Воркуты.

«Комсомолка» направила соответствующий запрос в Минобразования с просьбой прокомментировать возможность введения QR-кодов в детских садиках.

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